جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة السكك الحديد فى فرنسا بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية إن حركة القطارات من محطة "جار دو ليست" التى تسير قطارات إلى شرق فرنسا وألمانيا وكذلك إلى الضواحى الشرقية للعاصمة باريس، توقفت طوال اليوم باستثناء عدد قليل من الخدمات المحلية، فى حين أن إغلاق محطة رئيسية فى باريس مدة يوم كامل أمر غير معتاد على الإطلاق، بينما كانت منصات المحطة الصاخبة فى العادة هادئة على نحو مخيف بعد ظهر اليوم.
وأفادت الشركة بأن العمليات ستظل معطلة اليوم الأربعاء، وسيغادر قطار واحد فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة "TGV".
واندلع الحريق عند مركز لتوجيه القطارات قبل ساعة الذروة الصباحية.
وذكرت الشركة أنها ظنت فى البداية أنه حادث ولكن تبين فيما بعد أنه حريق متعمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شلل فى أكبر محطة قطارات فى باريس.. لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.