مجموعة السبع تبحث تسريع وتيرة تسليم معدات الطاقة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكترونى، استضاف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره اليابانى يوشيماسا هاياشى، اجتماعًا افتراضيا عبر تقنية الفيديو، مع مجموعة السبع وشركاء رئيسيين آخرين لإعادة تأكيد الدعم الجماعى لقطاع الطاقة الأوكرانى.

من جانبه، أشاد بلينكن بمرونة المواطنين الأوكرانيين المستمرة، وسلط الضوء على الحزمة الجديدة التى تبلغ 125 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم مرونة البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا، بما فى ذلك شراء المحولات الآلية عالية الجهد وتوربينات الغاز المتنقلة لدعم الخدمات العامة الأساسية ومعدات إصلاح محطات التوزيع الفرعية.

وجدد وزير الخارجية الأمريكى ونظراؤه فى مجموعة السبع دعوتهم لروسيا لوقف هجماتها على شعب أوكرانيا وأنظمة الطاقة والتدفئة.

والتزمت مجموعة الدول الصناعية السبع، بحسب البيان، بمواصلة تنسيقها الوثيق لتقديم المعدات والدعم الإنسانى هذا الشتاء وشراء اللوازم الأساسية لدعم البنية التحتية الأساسية ودعم رؤية أوكرانيا طويلة المدى لتحديث وإزالة الكربون من شبكة الطاقة والتكامل مع النظام الأوروبى.

جدير بالذكر أن مجموعة السبع، أو مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، هى منظمة تضم الاقتصادات السبعة الأكثر "تقدما" فى العالم، والتى تهيمن على التجارة العالمية والنظام المالى الدولى.. وتضم المجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.