مجلة عسكرية بريطانية: روسيا تزود مالى بدفعة جديدة من المقاتلات

جدة - نرمين السيد - وأفادت مجلة "جينز" العسكرية البريطانية بأن من بين المعدات العسكرية لدى الجيش المالى، مقاتلة هجومية لتنفيذ الضربات الجوية الأرضية من طراز "سوخوى 25" لتحل محل مثيلتها التى تحطمت فى أكتوبر من العام الماضى 2022.

ووفقًا للجملة، لم تفصح القوات المسلحة المالية، فى الاحتفالية التى أقامتها بتلك المناسبة قبل أيام، عن أعداد الطائرات الحربية الروسية التى استلمتها وأدخلتها الخدمة أخيرًا، غير أن التغطية الإعلامية المحلية للاحتفالية أظهرت اصطفاف خمس طائرات هجومية وتدريبية خفيفة من طراز "إل-39 ألباتروس"، ومقاتلة هجومية من طراز "سوخوى 25"، وطائرتين مروحيتين للنقل من طراز "مى 8" على مدارج مطار "موديبو كيتا" الذى استضاف الحدث.

وأشارت المجلة العسكرية إلى أن جميع الطائرات المعروضة خلت من أية علامات أو إشارات تفيد تبعيتها للقوات المسلحة المالية.

وأوضحت أن 4 من الطائرات الخمس من طراز "إل-39" تم دهانها بدرجتى لون صحراوية للتمويه، بينما الخامسة طليت بدهان داكن للتمويه. وكانت القوات المسلحة المالية نشرت صورًا لطائرتين من هذا الطراز، مما يلمح إلى أنها استلمت 6 طائرات من تلك النوعية.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة المالية استلمت الدفعة الأولى من الطائرات الروسية فى 9 أغسطس 2022، وتم استعراض أربع طائرات "إل-39" مطلية بدهانات التموية الروسية، ومقاتلة واحدة طراز "سوخوى 25"، ومروحية هجومية من طراز "مي-24 ب"، ومروحية نقل حربية "مي-8 تى".

كانت صور أقمار صناعية قد أظهرت تشكيلة من 6 طائرات "إل-39" فى قاعدة حربية متاخمة للمطار قبل أربعة أيام من الاحتفالية الأخيرة.

يذكر أن القوات المسلحة المالية أكدت تحطم مقاتلة روسية "سوخوى 25" فى فضاء مطار "جاو" فى 4 أكتوبر الماضى، ولقى الطيار وعنصر من المراقبة الأرضية حتفهما فى الحادث.