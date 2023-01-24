القاهرة الإخبارية: واشنطن تبحث مع بكين تبعات الدعم المادى لموسكو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت القناة قالت واشنطن، إنها تبحث كل السبل لمساعدة كييف أمنيا.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، عبرت فى وقت سابق، عن قلقها من تحالف بكين مع موسكو، وسط عملية روسيا ‏العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.‏

وأضافت الوزارة أنها "تراقب عن كثب نشاط بكين، من أجل معرفة ما إذا كانت تقدم أى مساعدة عسكرية إلى موسكو، أو مساعدتها على التهرب من العقوبات المفروضة عليها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى بيان: "نحن قلقون بشأن اصطفاف جمهورية الصين الشعبية مع روسيا".

وتابع: "لقد حذرت أمريكا وأوروبا الصين من عواقب تقديم المساعدة العسكرية إلى روسيا فى عمليتها العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا، أو المساعدة المنهجية فى التهرب من العقوبات، ونحن نراقب نشاط بكين من كثب".