روسيا تعلن مقتل 25 مدنيا داخل أراضيها جراء القصف الأوكراني منذ بدء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 10:27 مساءً - أعلن حاكم بيلجورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا أنّ عدد الضحايا الذين سقطوا في منطقته بنيران القوات الأوكرانية منذ بدأت روسيا هجومها الواسع النطاق على جارتها قبل 11 شهراً بلغ 25 قتيلاً و100 جريح.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع بثّ وقائعه التلفزيون الروسي الرسمي إنّ "العدو الأوكراني يقصف قرى مسالمة. لدينا 25 قتيلاً و96 جريحاً".

وهذه هي المرة الأولى منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير 2022 التي تُعلن فيها السلطات الروسية رسمياً عن عدد قتلاها في منطقة ما، لكن حاكم منطقة بيلجورود لم يحدد الخسائر في صفوف المدنيين والعسكريين في الحصيلة المعلنة.

خلال تقريره لبوتين اوضح جلادكوف أن سلطات منطقة بيلجورود، المنطقة المحاذية لشمال شرق أوكرانيا، تقدم تعويضات مالية لأسر القتلى والجرحى المدنيين "بالمستوى نفسه" مع العسكريين الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وذكر انه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة قررنا أنه في حالة الإصابة المتوسطة أو الخطيرة ندفع تعويضا ب500 الف روبل(7200 دولار بسعر الصرف الحالي). إذا حدث الأسوأ وحصلت حالة وفاة، فإننا ندفع ثلاثة ملايين روبل (43200 دولار)".

من جانبه شكر بوتين جلادكوف على "العمل الفعال" لإدارته والإجراءات المتخذة "لاستقرار الوضع" في المنطقة.

في نهاية نوفمبر أعلن حاكم المنطقة أن خط تحصينات قيد الإنشاء على الحدود، دون تحديد الطول أو الموقع بدقة.

وأشاد الرئيس الروسي بنوعية الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "الحديثة والدقيقة". وقال "عموما النظام يعمل بشكل جيد".