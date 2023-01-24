وأضاف، أن حلف الناتو والولايات المتحدة بدأوا تلك الحرب منذ ذلك الحين بكل أشكالها الاقتصادية والعسكرية، وتوقيع العقوبات التى وصلت 13 ألف عقوبة على كل دول العالم وليست روسيا فقط.
وأوضح "شعيتو" أن حلف الناتو يشن حربًا على كل دول العالم وساحتها أوكرانيا، لافتًا إلى أن الحرب بدأت تستعر منذ أسبوعين بشكل تصاعدى على الجبهة فى كل خطوطها.
وأشار إلى أن هناك دعمًا أمريكيًا وأوروبيًا بأسلحة ثقيلة لأوكرانيا، من أجل الاختراق، ونحن أمام إمكان تصعيد يتمدد إلى جبهات أخرى.
وأكد رئيس المركز الثقافى الروسى العربى، أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الحرب، إذ إنها تستنزف إمكانات روسيا وأوكرانيا على حد تعبيره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير لـ القاهرة الإخبارية: الناتو يشن حربا على العالم عبر الساحة الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.