خبير لـ القاهرة الإخبارية: الناتو يشن حربا على العالم عبر الساحة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافى الروسى العربى لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الحرب بدأت منذ 8 سنوات فى أوكرانيا بأشكال مختلفة إلى أن وصلت الحالة التى هى عليها الآن.





وأضاف، أن حلف الناتو والولايات المتحدة بدأوا تلك الحرب منذ ذلك الحين بكل أشكالها الاقتصادية والعسكرية، وتوقيع العقوبات التى وصلت 13 ألف عقوبة على كل دول العالم وليست روسيا فقط.

وأوضح "شعيتو" أن حلف الناتو يشن حربًا على كل دول العالم وساحتها أوكرانيا، لافتًا إلى أن الحرب بدأت تستعر منذ أسبوعين بشكل تصاعدى على الجبهة فى كل خطوطها.

وأشار إلى أن هناك دعمًا أمريكيًا وأوروبيًا بأسلحة ثقيلة لأوكرانيا، من أجل الاختراق، ونحن أمام إمكان تصعيد يتمدد إلى جبهات أخرى.

وأكد رئيس المركز الثقافى الروسى العربى، أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الحرب، إذ إنها تستنزف إمكانات روسيا وأوكرانيا على حد تعبيره.