برلين تفتح الطريق لتسليم أوكرانيا دبابات

برلين تفتح الطريق لتسليم أوكرانيا دباباتفتحت ألمانيا اليوم الثلاثاء، الطريق للسماح للحلفاء بتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد الثقيلة التي تطالب بها بالحاح، في حين تشهد حكومة كييف أول فضيحة فساد مدوية منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل عام تقريبا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة الأوكرانية أعلنت اليوم، إقالة خمسة حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش في خضم الغزو الروسي للبلاد.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن أربعة نواب وزراء بينهم نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف وخمسة حكام سيغادرون مناصبهم على خلفية قضية الفساد.

أثناء ذلك قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين: إنه "شجع صراحة الشركاء الذين يملكون دبابات ليوبارد قابلة للتشغيل البدء بتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها" وذلك خلال مؤتمر صحفي مع ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "عمليات التسليم هذه لن تأتي بأي خير على العلاقات" بين روسيا وألمانيا مستقبلا.. مضيفا "سيترك ذلك أثرا لا يمحى ".