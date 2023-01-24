«القاهرة الإخبارية»: سقوط 7 قذائف هاون قرب قصر الرئاسة فى مقديشو

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل لها، بسقوط 7 قذائف هاون قرب قصر الرئاسة بالعاصمة الصومالية مقديشو، إذ أن عدة قذائف هاون سقطت قرب القصر الرئاسى، دون تحديد منفذى الهجوم، أو حجم ضحاياه.





وأوضحت القناة، أن القذائف استهدفت مناطق قريبة من القصر الجمهورى، ما أسفر عن سقوط إصابات، ويذكر أن الصومال يشهد صراعًا داميًا بين الجيش الصومالى ومسلحى حركة «الشباب» الإرهابية، منذ عدة سنوات، فيما تكثف الحكومة الصومالية فى الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة. ومؤخرًا، خسرت الحركة الإرهابية عشرات المواقع فى المنطقة الوسطى، خاصة بمحافظة هيران منذ سبتمبر الماضى، لصالح قوات الجيش التى تحظى بدعم الجيش الأمريكى.

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