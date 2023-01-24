سقوط 7 قذائف هاون قرب قصر الرئاسة في مقديشو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 08:29 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بسقوط 7 قذائف هاون قرب قصر الرئاسة بالعاصمة الصومالية مقديشو، إذ أن عدة قذائف هاون سقطت قرب القصر الرئاسي، دون تحديد منفذي الهجوم، أو حجم ضحاياه.

وأوضحت القناة، أن القذائف استهدفت مناطق قريبة من القصر الجمهوري، ما أسفر عن سقوط إصابات، ويذكر أن الصومال يشهد صراعًا داميًا بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة «الشباب» الإرهابية، منذ عدة سنوات، فيما تكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة.

ومؤخرًا، خسرت الحركة الإرهابية عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، خاصة بمحافظة هيران منذ سبتمبر الماضي، لصالح قوات الجيش التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.