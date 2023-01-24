جونسون يحذر من ”ضربة روسية مضادة”.. ويؤكد: دخول أوكرانيا للناتو ”سلام طويل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 08:29 مساءً - دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الى انضمام أوكرانيا إلى الناتو وشن هجومًا مبطّنًا على ألمانيا والولايات المتحدة بسبب صفقة فاشلة للتبرع بالدبابات ، بعد زيارته لأوكرانيا هذا الأسبوع وفقا لصحيفة الجارديان.

كتب رئيس الوزراء السابق مقالًا في الديلي ميل يدعو الدول الغربية إلى تكثيف الجهود لتسليح أوكرانيا، وحذر من أن روسيا كانت تخطط لشن هجوم "مضاد" جديد في الربيع ، والذي يجب إحباطه.

قال جونسون: "يحتاج الأوكرانيون إلى مئات الدبابات ، ويجب أن يحصلوا عليها من الأمريكيين والألمان والبولنديين وغيرهم الكثير .. أين يحتاج العالم الغربي لوضع تلك الدبابات في الوقت الحالي؟ حراسة شمال الراين - وستفاليا؟ حماية تينيسي؟ تجوب قرى ويلتشير"، وتابع: "دعوني أطرح السؤال مرة أخرى: ما هي الأسباب التي يمكن تصورها للتأخير؟ لماذا لا نقدم للأوكرانيين كل المساعدة التي يحتاجونها ، الآن ، عندما يحتاجون إليها؟".

كما قدم جونسون دعمه الأكثر تأكيدًا حتى الآن لانضمام أوكرانيا إلى الناتو ، وهي خطوة أعرب عنها بحذر عندما كان رئيسًا للوزراء، وكتب قائلا: "ما هي نتيجة فشلنا الذي دام عقودًا في الوفاء بوعدنا ودخول الأوكرانيين إلى ملجأ المظلة الدفاعية للناتو؟ والنتيجة هي الحرب الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عامًا. من أجل الوضوح والاستقرار والسلام على المدى الطويل ، من الواضح الآن ، وهو ما لم يكن قبل حرب بوتين ، أن أوكرانيا يجب أن تنضم".

وكتب جونسون: "لا تتحدث معي عن" التصعيد "، أو المخاطرة بأننا بطريقة ما سوف نستفز بوتين ، من خلال زيادة دعمنا، إلى بعض الرعب الجديد "على حد قوله".

وتابع: "هل سيتصاعد بسلاح نووي في ساحة المعركة؟ هل حقا؟ لا أصدق ذلك للحظة. إذا كان بوتين مجنونًا لدرجة أنه سيلجأ للنووي، فسيخسر في لحظات جميع الناخبين المتأرجحين في العالم - من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا - يريد أن يجعلنا نتحدث عن الأسلحة النووية ، لأنه يريد تصوير حربه المختارة على أنها مواجهة بين الناتو وروسيا ولكن ما هو الا هجوم وحشي وغير مبرر على دولة أوروبية خالية من اللوم ، وكل ما يفعله أصدقاء أوكرانيا هو مساعدة تلك الدولة في الدفاع عن نفسها".