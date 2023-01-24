عاجل.. القاهرة الإخبارية: العثور على وثائق سرية بمنزل مايك بنس

جدة - نرمين السيد - يذكر أن مايك بنس هو سياسى أمريكى، ومُحامى، شغل منصب نائب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعين فى الفترة مابين 20 يناير 2017 حتى 20 يناير 2021.

كما شغل سابقًا منصب حاكم ولاية إنديانا الخمسين فى الفترة من 2013 إلى 2017.

وتضاف هذه الاكتشافات الجديدة، لعدة قضايا أخرى تحقق فيها وزارة العدل الأمريكية، بخصوص وثائق سرية احتفظ بها مسؤولين أمريكيين كبار من بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالى جو بايدن.

وثائق ترامب

وتحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كان ترامب قد انتهك القانون من خلال نقل سجلات حكومية، بما فى ذلك حوالى 100 وثيقة سرية، إلى ملكيته العقارية الخاصة فى فلوريدا بعد مغادرته منصبه فى يناير 2021.

وتنظر الوزارة أيضا فيما إذا كان ترامب أو فريقه قد عرقلوا العدالة عندما أرسل مكتب التحقيقات الاتحادى عملاء لتفتيش منزله، وحذر من احتمال أن يكون هناك المزيد من الوثائق السرية المفقودة.

وثائق بايدن

ويأتى اكتشاف وثائق سرية لدى مايك بنس، بعد يومين فقط من اكتشاف وزارة العدل الأمريكية، 6 وثائق سرية إضافية، أثناء تفتيش منزل الرئيس الأمريكى بايدن بمدينة ويلمنجتون فى ولاية ديلاوير.

وقال محامى بايدن، إن بعض الوثائق السرية تعود إلى فترة عضويته بمجلس الشيوخ، حيث مثّل ولاية ديلاوير من عام 1973 إلى عام 2009، مضيفا أن وثائق أخرى تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس فى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من عام 2009 حتى عام 2017.

وتضاف هذه الوثائق إلى مجموعة من الملفات الحكومية السرية الأخرى التى سبق اكتشافها هذا الشهر فى مقر إقامة بايدن فى ولمنجتون وأخرى بمكتب خاص فى نوفمبر الماضى، كان الرئيس يحتفظ به فى مركز أبحاث بواشنطن العاصمة بعد انتهاء توليه منصب نائب الرئيس فى إدارة أوباما، بحسب القناة الإخبارية.

وكان المدعى العام ميريك جارلاند، عين مستشارًا خاصًا للتحقيق فى الأمر بعد العثور على وثائق سرية فى منزل ويلمنجتون، ومكتب فى واشنطن العاصمة كان يستخدمه قبل أن يصبح رئيسًا.