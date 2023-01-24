«القاهرة الإخبارية»: إقالة حكام 5 مدن أوكرانية و4 من مساعدى الوزراء

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة الأوكرانية أعلنت منذ قليل، إقالة حكام «كييف وخيرسون وزابوريجيا وسومى ودبنيبرو»، وأربعة مساعدى وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش فى خضم الأزمة الروسية للبلاد.





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