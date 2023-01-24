العالم اليوم - مناشدات من "أونروا" لجمع 1.6 مليار دولار لميزانية عام 2023

انتم الان تتابعون خبر مناشدات من "أونروا" لجمع 1.6 مليار دولار لميزانية عام 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 08:22 مساءً - أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تواجه عجزًا مزمنًا في الميزانية، نداءً الثلاثاء للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقات برامجها في عام 2023.

وسيخصص مبلغ 848 مليون دولار للخدمات الأساسية التي تشمل الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية، فيما سيتم تخصيص 781.6 مليون دولار أخرى لتمويل عمليات الطوارئ في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان أن "الأونروا" تواصل لعب دور لا غنى عنه في حياة الملايين من لاجئي فلسطين، مضيفا: "نعمل من أجل المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية في سياق مالي وسياسي صعب للغاية".

وأضاف لازاريني: "إن لاجئي فلسطين، وهم أحد أكثر المجتمعات حرماناً في المنطقة، يواجهون تحديات غير مسبوقة ويعتمدون بشكل متزايد على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية وفي بعض الأحيان لمجرد البقاء على قيد الحياة".

ويعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين حاليًا تحت خط الفقر، فيما يعتمد كثرٌ منهم على المعونات الإنسانية، التي تشمل المساعدات النقدية والغذاء التي تقدمها الأونروا، بحسب الوكالة الأممية.

وتطلب الأونروا الحصول على 311.4 مليون دولار لغزة ومبلغ 32.9 مليون دولار للضفة الغربية و247.2 مليون دولار لسوريا و160 مليون دولار للبنان و28.8 مليون دولار للأردن.

وأضافت في بيانها أن التحديات المتضاعفة التي تواجه الوكالة خلال العام الماضي بما في ذلك نقص التمويل والأزمات العالمية المتضاربة والتضخم المالي والتشويشات في سلسلة التوريد والتغيرات الجيو-سياسية والارتفاع الهائل في مستويات الفقر والبطالة بين لاجئي فلسطين قد فرضت ضغوطا هائلة عليها.

وأوضح لازاريني: "لقد عدت للتو من سوريا حيث شهدت معاناة ويأسا لا يوصفان. إن وضع لاجئي فلسطين هناك ينعكس للأسف في أماكن أخرى مثل لبنان وغزة حيث وصل لاجئو فلسطين إلى الحضيض".

وأثرت الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ عام 2019 سلباً على الفئات الضعيفة، ومنهم اللاجئون الفلسطينيون.

ونسبة الفقر في لبنان التي بلغت حوالي 70 بالمئة مطلع عام 2022، ارتفعت الآن إلى 93 بالمئة، بحسب الأونروا.

وتأسست الوكالة بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتتولى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على مخيمات في سوريا والأردن ولبنان إضافة الى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.