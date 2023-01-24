مدفيديف: أريد أن أخيب آمال الغرب.. لدى روسيا فائض من الذخيرة والأسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 07:27 مساءً - صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن لدى روسيا ما يكفي من الأسلحة، فيما حصل الجيش منذ بداية العام على أحدث الأسلحة.

جاء ذلك عقب زيارة لمدفيديف اليوم، إلى مركز تصنيع كلاشنيكوف في إيجيفسك، حيث تفقد عينات من الأسلحة، وعقد اجتماعا لمجموعة العمل التابعة للجنة الصناعية العسكرية لمراقبة الإنتاج.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، نشر مدفيديف في قناته الرسمية على تطبيق "تليجرام" مقطع فيديو لزيارته لتفقد منتجات الشركة، وجزءا من الاجتماع.

وقال مدفيديف في افتتاح الاجتماع: "أريد أن أخيب آمالهم (الغرب)، فلدينا ما يكفي من كل شيء، وقد تم توريد أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية ووسائل التدمير الأكثر طلبا منذ بداية العام".

وأضاف "نحن نتحدث عن آلاف الوحدات، وبطبيعة الحال، فالوتيرة التي كانت في نهاية العام، يجب الحفاظ عليها للفترة الراهنة أيضا".

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن خصوم روسيا، من بين أمور أخرى، يراقبون إنتاج الأسلحة، ويدلون بشكل دوري بتصريحات مفادها أن الصواريخ المتبقية أصبحت "أقل بمرة ونصف"، وقال معلقا على ذلك: "إن شركات المجمعات الصناعية العسكرية تعمل على زيادة المعروض من الطائرات المسيرة للاستطلاع والهجوم، ولديها فائض من الذخيرة لتلبية احتياجات المنطقة العسكرية الشمالية للقوات المسلحة الروسية".