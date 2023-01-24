عاجل.. القاهرة الإخبارية: مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بواشنطن

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن قائد شرطة ياكيما، أن المشتبه به بإطلاق النار ما زال طليقًا.

يذكر أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم فى حادثى إطلاق نار متصلين، أمس الإثنين فى مزرعة فطر وشركة نقل بالشاحنات فى منطقة ساحلية جنوب سان فرانسيسكو فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكان أحد المشتبه بهم رهن الاعتقال، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وأفاد رئيس مجلس المشرفين فى مقاطعة سان ماتيو، ديف باين، إن أربعة أشخاص قتلوا فى المزرعة وثلاثة فى أعمال النقل بالشاحنات على مشارف خليج هاف مون، وهى مدينة تبعد حوالى 30 ميلاً (48 كيلومترًا) جنوب سان فرانسيسكو.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، عثرت الشرطة على أربعة ضحايا اصيبوا بطلقات نارية، وتم نقل حالة أخرى، أصيبت بجروح خطيرة، جراء إطلاق النار، إلى مركز ستانفورد الطبى.