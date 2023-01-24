جدة - نرمين السيد - وأشار موقع بورصة نيويورك إلى أن العطل الفنى أثر على أسهم تشمل "مورجان ستانلى" و"إيه تى آند تى" و"نايكى" و"ماكدونالدز" و"فيرايزون".
وعادت بعض الأسهم التى تضررت من العطل الفنى إلى التداول، بعد فترة وجيزة من توقف التعاملات.
وعلقت بورصة نيويورك التى تستحوذ على 25% من إجمالى سيولة أسواق الأسهم فى الولايات المتحدة التداول على الأسهم المدرجة بها فى الساعة 11:32 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، وأضافت فيما بعد، أن جميع الطلبات المفتوحة سيجرى إلغائها.
وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، أنه من النادر حدوث أعطال فنية التى تؤدى لشلل كامل للأسواق، غير أن بورصة ناسداك الأكثر منافسة لبورصة نيويورك، تعرضت لعطل عام 2013 استمر لأكثر من 3 ساعات، توقف على أثره التداول كاملا على 2500 شركة أمريكية، من بينها شركات آبل وجوجل ومايكروسوفت، وكان ذلك واحدا من أكبر الأعطال التى تعرض لها التداول منذ إعصار ساندى عام 2012، وأحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001.
وأضافت الصحيفة أن البورصات الأمريكية أصبحت أكثر عرضة للأعطال الفنية فى السنوات الأخيرة، والتى تراوحت بين اطفاء الشاشات، وانقطاع الكهرباء المتكرر فى 2010، بعد أن أصبحت التكنولوجيا التى تستخدم فى أسواق الأسهم أكثر تعقيدا وتنوعا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. عطل فنى يوقف التداول على عدة أسهم ببورصة نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.