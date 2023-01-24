عاجل.. عطل فنى يوقف التداول على عدة أسهم ببورصة نيويورك

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع بورصة نيويورك إلى أن العطل الفنى أثر على أسهم تشمل "مورجان ستانلى" و"إيه تى آند تى" و"نايكى" و"ماكدونالدز" و"فيرايزون".

وعادت بعض الأسهم التى تضررت من العطل الفنى إلى التداول، بعد فترة وجيزة من توقف التعاملات.

وعلقت بورصة نيويورك التى تستحوذ على 25% من إجمالى سيولة أسواق الأسهم فى الولايات المتحدة التداول على الأسهم المدرجة بها فى الساعة 11:32 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، وأضافت فيما بعد، أن جميع الطلبات المفتوحة سيجرى إلغائها.

وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، أنه من النادر حدوث أعطال فنية التى تؤدى لشلل كامل للأسواق، غير أن بورصة ناسداك الأكثر منافسة لبورصة نيويورك، تعرضت لعطل عام 2013 استمر لأكثر من 3 ساعات، توقف على أثره التداول كاملا على 2500 شركة أمريكية، من بينها شركات آبل وجوجل ومايكروسوفت، وكان ذلك واحدا من أكبر الأعطال التى تعرض لها التداول منذ إعصار ساندى عام 2012، وأحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001.

وأضافت الصحيفة أن البورصات الأمريكية أصبحت أكثر عرضة للأعطال الفنية فى السنوات الأخيرة، والتى تراوحت بين اطفاء الشاشات، وانقطاع الكهرباء المتكرر فى 2010، بعد أن أصبحت التكنولوجيا التى تستخدم فى أسواق الأسهم أكثر تعقيدا وتنوعا.