رئيس حزب الأمة السودانى لـ القاهرة الإخبارية: المشهد الحالى فى بلادنا معقد

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء فضل الله بورمة ناصر رئيس حزب الأمة القومى السودانى، أن الحوار مع قناة مصرية مثل القاهرة الإخبارية، يجب أن يتسم بكل صراحة، واصفًا المشهد الحالى فى السودان بأنه معقد فى كل نواحى الحياة، ضاربًا المثل بالجوانب الاقتصادية التى أثرت على معيشة المواطنين السودانيين.





أوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت ضمن تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية» للحوار السودانى، أن الشعب السودانى يعانى من اقتصاد متدهور، وتدهور الاقتصاد ترك الأثر على الحياة اليومية للمواطنين. وأشار إلى أن الوضع الأمنى غير مستقر فى نواحى السودان المختلفة، لافتًا إلى وجود صراعات قبلية عديدة، وصفها بأنها غير مسبوقة، مؤكدًا أن هذه النزاعات والصراعات لها شكل جديد، وأن الصراعات القديمة كانت بين المزارع والراعى بسبب الماء، لكن الصراعات الحديثة على الأرض والسلطة والهوية، معتبرًا أنها صراعات أكثر تعقيدًا مما كانت.

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