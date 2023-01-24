الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنبير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 06:29 مساءً - أعلن ممثل خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 30 سبتمبر 2022، أن القوات الروسية أحبطت محاولة قام بها الجيش الأوكراني لقطع نهر دنيبر في منطقة نوفايا كاخوفكا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال ممثل خدمات الطوارئ في خيرسون: "في الصباح، كانت هناك محاولة لعبور كورسونك في نهر دنبير إلا أن المحاولة باءت بالفشل وعلى الضفة المقابلة، تم العثور على عربات القتال المشاة وآليات قتالية وعدد من الجنود، تم توجيه ضربات باتجاههم وبالمحصلة تم تدمير 6 مركبات قتال مشاة، واستهداف 3 زوارق محملة بحوالي 100 من الجنود الأوكران".

ويقع الجزء على الضفة اليمنى من المنطقة، بما في ذلك خيرسون، تحت سيطرة الجيش الأوكراني منذ نوفمبر الماضي.