رئيس حزب الأمة السودانى: نشكر الرئيس السيسى على دعم مسار الاتفاق

جدة - نرمين السيد - وأضاف ناصر، خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت، فى برنامج "ثم ماذا حدث"، المعروض على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: أن مصر تؤيد دائما خيارات الشعب السودانى. وأوضح ناصر "نظمنا جلسات حوارية سودانية سودانية فى مصر"، مؤكدا "نحن بصدد قضية وطن لا قضية أحزاب".

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