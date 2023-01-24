جدة - نرمين السيد - قال اللواء فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومى السودانى، إن الوضع الاجتماعى بالسودان ظهر فيه أشياء غير حميدة، بخلاف انتشار خطابات الكراهية بين المكونات السياسية مؤخرًا. وأشار رئيس حزب الأمة القومى السودانى، إلى أن الاتفاق الإطارى حظى بدعم الأمم المتحدة.





وأضاف ناصر، خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت، فى برنامج "ثم ماذا حدث"، المعروض على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: نحن والمصريون أقرب إلى بعضنا البعض. وتابع ناصر "كل ما يؤثر فى السودان يؤثر فى مصر أيضًا، وإننا شعب واحد"، مضيفا "شكلنا كتلة وطنية كبيرة لدعم الاتفاق الإطارى فى البلاد، والباب ما زال مفتوحًا لمن لم يوقع عليه، مشددًا على رفض حزبه كل من يناهضون مبادئ الديمقراطية والحرية". ودعا ناصر جميع القوى للانضمام إلى الاتفاق الإطارى، خاصة القوى التى تؤمن بالديمقراطية والوطن. وأوضح أن الوضع فى السودان معقد، لكنه ليس عصيًا على الحل، مشيرًا إلى أن حل أزمات السودان يكمن فى الاتفاق الإطارى، إذ يعد المولود الشرعى للوفاق الوطنى بين القوى المدنية والعسكرية فى السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس حزب الأمة السودانى للقاهرة الإخبارية: نحن والمصريون شعب واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.