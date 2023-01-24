رئيس حزب الأمة السودانى: بلدنا يشهد ترديا أمنيا وصراعات غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "ناصر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت، فى برنامج "ثم ماذا حدث"، المعروض على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن السودان يشهد ترديًا أمنيًا وصراعات غير مسبوقة.
وأوضح أن هناك صراعًا على السلطة فى البلاد، فضلًا عن انتشار خطاب الكراهية وهو ظاهرة غير حميدة، لافتًا إلى أن هناك حالة انقسام بين القوى السياسية السودانية.
وأشار رئيس حزب الأمة القومى السودانى، إلى أن الانقسام السياسى ليس مظهرًا من مظاهر القوة، مؤكدًا أن كثرة الانقسامات دليل على عدم صحة الموقف فى البلاد.
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