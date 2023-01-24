دوى انفجارات فى مدينة بيرديانسك بـ زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقع دوى انفجارات فى مدينة بيرديانسك بـمقاطعة زابوريجيا، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - وقع دوى انفجارات فى مدينة بيرديانسك بـمقاطعة زابوريجيا، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوى فى جميع مدن أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، وسط تصعيد التصريحات بين موسكو وكييف.

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