مدفيديف: لدى روسيا ما يكفي من الأسلحة

مدفيديف: لدى روسيا ما يكفي من الأسلحةقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن لدى روسيا ما يكفي من الأسلحة، وإن الجيش قد حصل منذ بداية العام على أحدث الأسلحة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم ) عن مدفيديف القول "أريد أن أخيب آمالهم (الأعداء)، فلدينا ما يكفي من كل شيء، وقد تم توريد أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية ووسائل التدمير الأكثر طلبا منذ بداية العام. نحن نتحدث عن آلاف الوحدات، وبطبيعة الحال، فالوتيرة التي كانت في نهاية العام، يجب الحفاظ عليها للفترة الراهنة أيضا".

واشارت القناة الى قيام مدفيديف بزيارة إلى مركز تصنيع كلاشنيكوف في إيجيفسك، حيث تفقد عينات من الأسلحة، وعقد اجتماعا لمجموعة العمل التابعة للجنة الصناعية العسكرية لمراقبة الإنتاج.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن خصوم روسيا، يراقبون إنتاج الأسلحة، ويدلون بشكل دوري بتصريحات مفادها أن الصواريخ المتبقية أصبحت "أقل بمرة ونصف".

واكد "إن شركات المجمعات الصناعية العسكرية تعمل على زيادة المعروض من الطائرات المسيرة للاستطلاع والهجوم، ولديها فائض من الذخيرة لتلبية احتياجات المنطقة العسكرية الشمالية للقوات المسلحة الروسية".