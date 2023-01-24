تعطل قطارات باريس بسبب عمل تخريبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 05:29 مساءً - أسفرت حرائق متعمدة في مجموعة كابلات كهربائية في إلغاءات متعددة بشبكة قطارات باريس، اليوم الثلاثاء، وعطلت الخدمات في واحدة من أكثر محطات فرنسا زحاما.

وقالت وزيرة النقل، كليمنت بينو، إن حريقين دمرا 48 كابلا، ووصفت ذلك بأنه ”عمل تخريبي مشين”.

وأعلنت الشركة المشغلة للقطارات ”إس إن سي إف” أن الكابلات تشغل إشارات القطارات على الشبكة، ورفعت دعوى قانونية ووصفت الضرر الذي لحق بالكابلات ليلا بأنه متعمد.

ولم تعرف دوافع التخريب المزعوم، لكنه أغلق بشكل كبير محطة “جار دي ليست” التي تربط باريس بمدن وبلدات شرق فرنسا ودول جوار أيضا.

وأضافت الشركة المشغلة أن حركة القطارات عالية السرعة والقطارات الإقليمية الأبطأ من وإلى المحطة تم تعليقها، مع توفير الخدمات على ثلاثة خطوط فقط.

وأوضحت أن فرق صيانة تعمل على إعادة الخطوط المتضررة للعمل، لكنها أيضا حذرت من أن الخدمات في المحطة التي يستخدمها يوميا مئات الآلاف من الركاب قد تتوقف خلال اليوم الثلاثاء.