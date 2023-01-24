إعلان حالة التأهب الجوى فى جميع المدن الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، إقالة حكام كييف وخيرسون وزابوريجيا وسومى ودينيبرو.

وشهدت أوكرانيا موجة من الاستقالات، اليوم، على خلفية قضايا فساد فى الجيش، حيث استقال فولوديمير هافريلوف، نائب وزير الدفاع الأوكرانى، واستقال نائب رئيس المكتب الرئاسى الأوكرانى، كيريلو تيموشينكو، وكذلك إعفاء نائب المدعى العام الأوكرانى من منصبه.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أعلن فى وقت سابق عن إجراء تغييرات فى المناصب العليا بالحكومة وفى الأقاليم ستتم خلال الـ 24 ساعة المقبلة.