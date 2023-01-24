العالم اليوم - المؤشرات الأميركية باللون الأحمر مع هبوط أسهم شركات الرقائق

انتم الان تتابعون خبر المؤشرات الأميركية باللون الأحمر مع هبوط أسهم شركات الرقائق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 05:22 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التداولات، الثلاثاء، مع توالي إعلانات نتائج الشركات، بينما تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد ارتفاعها الجلسة الماضية.

وأغلقت "وول ستريت" على ارتفاع كبير، الاثنين، مدعومة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، إذ بدأ المستثمرون أسبوعا حافلا بنتائج الأعمال بتجدد الحماس حيال الأسهم التي تقود زخم السوق، والتي كانت قد تضررت العام الماضي.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 184.84 نقطة، بما يعادل 0.55 بالمئة إلى 33444.72 نقطة، كما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا 18.07 نقطة أو بنسبة 0.45 بالمئة إلى 4001.74 نقطة، وخسر المؤشر "ناسداك" المجمع 61.48 نقطة أو 0.54 بالمئة ليبلغ 11302.93 نقطة عند الفتح.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت، الثلاثاء، على الرغم من تسجيلها صعودًا في بداية التداولات بدعم من بموجة جديدة من المكاسب لأسهم التكنولوجيا، وذلك بسبب بيانات صدرت عن أداء النشاط الصناعي بمنطقة اليورو.

وسجل نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو انكماشًا أقل من التوقعات خلال شهر يناير، كما سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.

وسجل المؤشر "ستوكس 600" تراجعًا بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى مستوى 452.14 نقطة.