الشركة المصنعة لـ«ليوبارد» تعلق على إمكانية إرسال دبابات إلى كييف

أوضح المُتحدث باسم الشركة الألمانية، خلال حديثه لمجموعة RND الإخبارية، أن هناك ضغوطًا قوية على الحكومة الألمانية، من قبل الاتحاد الأوروبى والناتو، خاصة بولندا للسماح بتصدير دبابات طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا للتصدى لحربها ضد روسيا، مضيفًا أن الشركة فى استطاعتها تسليم 29 دبابة طراز "ليوبارد2 4A" بحلول أبريل أو مايو المقبلين، بالإضافة إلى 22 دبابة أخرى من نفس الطراز بحلول نهاية عام 2023 وبداية عام 2024.
أوضح مُتحدث Rheinmetall أن بإمكان الشركة أيضًا تسليم 88 دبابة من طراز "ليوبارد 1" وهو الطراز الأقدم، لكن من دون تحديد إطار زمنى مُحتمل.
يُذكر أن المستشار الألمانى، أولاف شولتس، امتنع، حتى الآن، عن إمداد أوكرانيا بالدبابات من طراز "ليوبارد"، أو السماح لدول الناتو الأخرى بالقيام بذلك.
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