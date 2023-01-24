ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 38 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب أن 1.9 مليون شخص فى 13 منطقة بالبلاد تضرروا جراء الفيضانات، فيما نزح أكثر من 116 ألفا من منازلهم ودُمر 1780 منزلا، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية. وتابعت الشبكة بأنه تم وضع 17 مدينة وقرية تحت حالة الكارثة الوطنية.

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