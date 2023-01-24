نائب مجلس الأمن الروسى: الجيش يمتلك ما يكفى من الأسلحة

جدة - نرمين السيد - وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، إلى أنه تم تزويد الجيش بالأسلحة الأكثر طلبًا.
وكان الكرملين حذر صباح اليوم الثلاثاء، من أن تسليم ألمانيا دبابات "ليوبارد" إلى كييف سيؤدى إلى تدهور العلاقات بين موسكو وبرلين.
واتهم الكرملين ألمانيا بالتورط فى تقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية.
كما أكدت الاستخبارات الروسية أن لديها معلومات عن السكك الحديدية، ومكان السكك الحديدية التى يتم نقل الأسلحة بداخلها، ولدى الجيش الروسى أسلحة ستدمر هذه السكك فى حال واصل الغرب تقديم الأسلحة.
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