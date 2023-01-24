العالم اليوم - بأكثر من 400 سن في فمها.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات

انتم الان تتابعون خبر بأكثر من 400 سن في فمها.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 04:20 مساءً - عثر باحثون على بقايا نوع جديد من الديناصورات لها 400 سن مضغوطة بإحكام في فمها.

وينتمي هذا المخلوق إلى عائلة التيروصورات، وهي أقدم الفقاريات المعروفة القادرة على الطيران، فكه طويل ويأكل بطريقة مماثلة للبط وطيور الفلامينغو، وتم العثور عليه في ألمانيا.

وقاد هذا البحث البروفيسور ديفيد مارتيل من جامعة بورتسموث، وشارك فيه علماء الحفريات من إنجلترا وألمانيا والمكسيك.

وقال البروفيسور مارتيل: "إن فكي هذا التيروصور طويلان حقا ومبطنان بأسنان صغيرة دقيقة معقوفة، مع وجود مسافات صغيرة بينها".

وأضاف: "الأمر الأكثر لفتا للنظر هو أن بعض الأسنان لديها خطاف في نهايتها، وهو ما لم نشهده من قبل في التيروصورات على الإطلاق، هذه الخطافات الصغيرة كانت ستُستخدم لصيد الروبيان الصغير الذي من المحتمل أن يتغذى عليه التيروصور".