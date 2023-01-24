الكرملين يعلق على إمكانية إرسال دبابات ألمانية إلى كييف

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، حسبما أفادت تقارير روسية إخبارية، إن علاقات روسيا مع الدول الغربية فى أدنى مستوياتها، مضيفا أنه لا يوجد حوار جوهرى بين روسيا وألمانيا على أى حال.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنا بيربوك، قد أعلنت أمس أنها لن "تعترض طريق بولندا إذا أرادت إرسال دبابات من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا".