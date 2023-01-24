جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، حسبما أفادت تقارير روسية إخبارية، إن علاقات روسيا مع الدول الغربية فى أدنى مستوياتها، مضيفا أنه لا يوجد حوار جوهرى بين روسيا وألمانيا على أى حال.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنا بيربوك، قد أعلنت أمس أنها لن "تعترض طريق بولندا إذا أرادت إرسال دبابات من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين يعلق على إمكانية إرسال دبابات ألمانية إلى كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.