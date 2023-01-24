مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية فى الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.
وأضاف الشهود أن عددا من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك.
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