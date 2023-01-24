باحث سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: تواجد عناصر الناتو ضرورى فى العراق

جدة - نرمين السيد - اعتبر نبيل الغزاوى، الباحث السياسى، أن العراق لا يزال فى حاجة لقوات مشورة ومساعدة؛ من أجل مُواصلة جهوده فى مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن تواجد عناصر "الناتو" فى العراق، لتقديم خدمات استشارية مهمة هناك.





وأضاف الغزاوى، خلال مُداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مساحات من الأراضى غير المؤمنة فى العراق، وتستدعى التعاون مع كل القوى الإقليمية لإنهاء الإرهاب، مُحذرًا من إمكانية تسلل عناصره إلى باقى الدول، حال عدم توافر حلول جذرية للقضاء عليه. وأشار الباحث السياسى، إلى مساعى الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السودانى، لتوسيع آفاق العلاقات مع مُختلف الدول، وهو ما يُمكن لمسه فى الانفتاح على تعزيز وتطوير العلاقات مع بلدان مُختلفة، مثل الصين وألمانيا وفرنسا وغيرها. وكان رئيس الحكومة العراقية أكد التزام بلاده بالشراكة القائمة مع "الناتو"، وذلك خلال استقبال ستيوارت مونش، قائد القوات المُشتركة للحلف.

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