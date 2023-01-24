العالم اليوم - لمنافسة غوغل.. مايكروسوفت ترصد "استثمارا ضخما" في OpenAI

انتم الان تتابعون خبر لمنافسة غوغل.. مايكروسوفت ترصد "استثمارا ضخما" في OpenAI من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 03:22 مساءً - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستزيد استثمارها في "OpenAI"، المالكة لـ"ChatGPT"، حيث تمهد الطريق لمزيد من المنافسة مع منافستها غوغل المملوكة لشركة "ألفابت".

وقال عملاق البرمجيات في تدوينة: "اليوم، نعلن المرحلة الثالثة من شراكتنا طويلة الأجل مع أوبن إيه.آي من خلال استثمار متعدد الشرائح وبعدة مليارات الدولارات لتسريع طفرات الذكاء الاصطناعي لضمان مشاركة هذه الفوائد على نطاق واسع مع العالم".

ورفض متحدث باسم مايكروسوفت التعليق على شروط الاستثمار الأخير، الذي ذكرت بعض وسائل الإعلام أن قيمته تبلغ 10 مليارات دولار.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاتفاقية الجديدة لعملاق التكنولوجيا تأتي ضمن المرحلة الثالثة من شراكة متنامية مع شركة "OpenAI"، ومقرها سان فرانسيسكو، والتي بدأت باستثمار قيمته مليار دولار في عام 2019.

وأوضحت أن الشراكة ستساهم في تعزيز روبوت المحادثة "ChatGPT" الشهير من خلال تزويد OpenAI بالموارد اللازمة.

ChatGPT