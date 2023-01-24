الناتو يوجه بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ومتطورة بأسرع وقت ممكن

جدة - نرمين السيد - وحذر ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس عقد اليوم فى العاصمة الألمانية برلين، من ضرورة عدم التقليل من قدرات روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أثبت أنه مستعد لدفع ثمن غالى مقابل استمرار هذه الحرب، حيث قام بتعبئة أكثر من 200 ألف جندى، واستعان بأسلحة جديدة من دول أخرى.

ولفت إلى أنه لا يوجد أى اشارة إلى أن بوتين غير أهدافه، حيث يخطط لشن هجمات جديدة، معربا عن اقتناعه بأن السبيل الوحيد لإحلال السلام فى المنطقة هو إقناع بوتين بأنه لن ينتصر فى ساحة المعركة، هو الأمر الذى يتطلب إمداد أوكرانيا بأنظمة متطورة حتى تتمكن القوات الأوكرانية من التصدى للقوات الروسية، ليس فقط من أجل البقاء وإنما لتحقيق النصر واستعادة الأراضى والظهور كدولة ذات سيادة فى أوروبا.

وأكد ستولتنبرج أن ألمانيا من الدول الداعمة لأوكرانيا، والتى أمددتها بالعديد من الأسلحة المتطورة، وهذه الأسلحة تساهم فى الحفاظ على الأرواح يوميا فى أوكرانيا وتحمى المنازل والمدارس والمستشفيات من الغارات الجوية الروسية، كما تلعب ألمانيا دورا رئيسيا فى التحالف، وفى تقوية قدرات الحلف على الردع والدفاع.

وهنأ ستولتنبرج بيستوريوس على توليه حقيبة الدفاع الألمانية، معربا عن تطلعه للعمل معه، مشيرا إلى أنه تولى منصبه الجديد فى وقت تواجه فيه أوروبا حربا تشكل تهديدا كبيرا على أمن الأجيال القادمة.