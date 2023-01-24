بولندا: سنطلب تعويضا عن إمداد كييف بدبابات «ليوبارد 2»

جدة - نرمين السيد - وكانت سلطات بولندا، قد طلبت اليوم الثلاثاء، موافقة ألمانيا على إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2".
وأعلنت برلين فى وقت سابق من اليوم، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا فى الربيع المقبل، بقيمة مليار يورو.
وبحسب التقارير، أعلن وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس، خلال قمة رامشتاين لوزراء دفاع 50 دولة، عن حزمة المساعدات العسكرية التى ستمنحها بلاده لأوكرانيا، موضحًا أن برلين لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن منح كييف دبابات ليوبارد التى سبق وأن طلبتها.
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