روسيا تكشف آخر تطورات الصراع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم القضاء على نحو 40 مسلحا فى خاركيف، كذلك تم القضاء على 30 مسلحا آخرين فى دونيتسك، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.