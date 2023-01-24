مراسل «القاهرة الإخبارية»: روسيا تعلم بطرق دخول المساعدات العسكرية إلى كييف

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الكرملين حذر صباح اليوم الثلاثاء، من أن تسليم ألمانيا دبابات "ليوبارد" إلى كييف سيؤدى إلى تدهور العلاقات بين موسكو وبرلين.





وأشار مشيك، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن "هذه العلاقات ليست طبيعية، ومنذ بداية العملية العسكرية اتخذت ألمانيا إلى جانب عدة دول غربية عشرات العقوبات ضد الاقتصاد الروسى، كما أن الكرملين اتهم ألمانيا بالتورط فى تقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية". وأضاف: "الدبابات وجميع المساعدات العسكرية الغربية ستكون أهدافا مشروعة للجيش الروسى، كما أن الداخل الروسى والخبراء والمسؤولين فى روسيا يؤكدون على أن المساعدات العسكرية يتم إرسالها عبر السكك الحديدية". وتابع بأن "الاستخبارات الروسية والقوات الروسية لديها معلومات عن السكك الحديدية، ومكان السكك الحديدية التى يتم نقل الأسلحة بداخلها، ولدى الجيش الروسى أسلحة ستدمر هذه السكك فى حال واصل الغرب تقديم الأسلحة". واستطرد مراسل "القاهرة الإخبارية": "حتى هذه الساعة، يعمل الجانب الروسى على إبقاء الصراع الروسى الغربى فى حيز معين، لكن لا مؤشرات تشير إلى أن الخطر والتصعيد فى النزاع الروسى الغربى سيكون نزاعا مباشرًا بين روسيا وحلف الناتو".

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