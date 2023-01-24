جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نجيب بيطام، باحث سياسى وقانونى، إن الزيارات المتبادلة بين الجانبين الإيطالى والجزائرى، بدءًا من الرئيس الإيطالى وزيارته العام الماضى، وكذلك زيارات رئيس الوزراء السابق، وصولا إلى الأمس بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية الحالية؛ تعكس مدى متانة العلاقات بين الجزائر وإيطاليا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "العلاقات بين البلدين تعود إلى ماضى بعيد وتاريخ عميق؛ فإيطاليا لها علاقات اقتصادية متينة مع الجزائر وتعتبر هى أكبر منفذ لتصدير الغاز الجزائرى لأوروبا من خلال أنبوب الغاز الذى يربط الجزائر بإيطاليا". وتابع: "وبالتالى فتواتر هذه الزيارات يدخل فى إطار تمتين وتوثيق هذه العلاقات، خاصة فى الظروف الاستراتيجية التى يمر بها العالم على آثار وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية". واستطرد: "فى عهد الرئيس عبدالمجيد تبون تبنت الجزائر شعار الجزائر الجديدة، ونشهد منذ عامين نهضة اقتصادية كبيرة ساعد على ذلك دخل وإيرادات خزينة الدولة بالعملة الصعبة، كما تتمتع الجزائر بالعديد من المزايا والفرص التى من شأنها أن تساعد على خلق مجالات شراكة وتعاون فى شتى المجالات الاقتصادية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: الزيارات بين الجزائر وإيطاليا تعكس قوة العلاقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.