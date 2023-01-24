قاضى تحقيق انفجار مرفأ بيروت يتهم رئيس الوزراء بـ«القتل»

جدة - نرمين السيد - اتهم القاضى الذى يُحقق فى انفجار مرفأ بيروت عام 2020 رئيس الوزراء آنذاك، حسان دياب، ووزيرين سابقين، بتهمة "القتل على القصد الاحتمالى"، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".





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