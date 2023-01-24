العالم اليوم - أوكرانيا والدبابات.. بولندا تطلب تصريح برلين والكرملين يحذر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 02:26 مساءً - أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، الثلاثاء، أنه طلب موافقة ألمانيا لإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، فيما حذرت روسيا من هذه الخطوة.

وكتب بلاشتشاك على تويتر أن "ألمانيا تلقت طلبنا للموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا"، داعيا برلين أيضا للانضمام إلى "تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا بدبابات ليوبارد 2".

وتتعرض ألمانيا لضغوط شديدة من أوكرانيا وأعضاء من حلف شمال الأطلسي، مثل بولندا، للسماح بتزويد كييف بدبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع لتعزيز دفاعها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

ويمتنع المستشار الألماني أولاف شولتز حتى الآن عن تقديم الدبابات أو السماح لدول الحلف الأخرى بفعل ذلك.

ما قول الكرملين؟

تسليم كييف دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع "سيترك أثرا لا يمحى" على العلاقات مع برلين.

عمليات التسليم هذه لن تأتي بأي خير على العلاقات بين روسيا وألمانيا مستقبلا.

الناتو "واثق" من التوصل لحل

قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إنه واثق من التوصل قريبا لحل بخصوص تسليم دبابات مقاتلة إلى أوكرانيا، وذلك بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

وذكر للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الألماني: "في هذه اللحظة الحرجة من الحرب، علينا مد أوكرانيا بنظم أثقل وأكثر تقدما وعلينا أن نفعل ذلك على نحو أسرع".

وأضاف: "لذلك أرحب بنقاشنا اليوم، ناقشنا مسألة الدبابات المقاتلة، المشاورات مع الحلفاء ستستمر وأنا واثق أننا سنتوصل إلى حل قريبا".

الرد الألماني

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء: