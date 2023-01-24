العالم اليوم - البنك السعودي للاستثمار يرفع برنامج الصكوك لـ1.3 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 01:24 مساءً - أعلن البنك السعودي للاستثمار، الثلاثاء، أنه رفع برنامجا للصكوك من الشريحة الأولى كان قد أعلن عنه في شهر مارس الماضي إلى 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، من مليارين.

وأضاف البنك في بيان للسوق السعودي عزمه إصدار صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال بموجب البرنامج، من خلال طرحها طرحا خاصا في السعودية، مشيرا إلى أن تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات سيتم "في وقت لاحق بناء على ظروف السوق".

وعين البنك شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال" كمدير للاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل، مبينا أن الغرض من الإصدار "تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية".

وكان البنك السعودي للاستثمار قد حقق أرباحًا صافية بقيمة 550 مليون ريال (146.4 مليون دولار) في الربع الرابع من العام الماضي.

ومن المقرر أن يعلن البنك عن نتائج أعماله للربع الرابع من 2022 في الفترة القادمة.

وفي 9 أشهر الأولى من عام 2022، بلغت أرباح البنك السعودي للاستثمار الصافية 1.15 مليار ريال (308.1 مليون دولار).