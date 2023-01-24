تركيا تستدعي السفير الهولندي بسبب تمزيق المصحف في احتجاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 12:29 مساءً - قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها، اليوم الثلاثاء، بسبب احتجاج، يوم الأحد، في لاهاي تضمن تمزيق نسخة من المصحف.

وأضافت في بيان “تم استدعاء السفير الهولندي في أنقرة إلى وزارتنا ونددنا واحتججنا على هذا العمل البشع والدنيء وطالبنا هولندا بعدم السماح بمثل هذه الأفعال الاستفزازية”.

وجاء في البيان أن “هذا العمل الدنيء الذي وقع هذه المرة في هولندا بعد السويد، والذي يسيء إلى قيمنا المقدسة ويحتوي على جريمة كراهية، هو إعلان واضح أن الإسلاموفوبيا والتمييز وكراهية الأجانب لا تعرف حدودا في أوروبا”.