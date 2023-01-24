واشنطن تحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيقات انفجار بيروت

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "الولايات المتحدة أوضحت للمجتمع الدولى منذ الانفجار أنها تحث السلطات اللبنانية على استكمال التحقيق بأسرع وقت ممكن".
وأضاف برايس - فى تصريحات - أن "ضحايا انفجار المرفأ يستحقون العدالة، كما يتوجب محاسبة المسؤولين".
وكان انفجار مرفأ بيروت الذى وقع عام 2020 قد أسفر عن تضرر العديد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
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