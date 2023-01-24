بولندا تطلب موافقة ألمانيا لإمداد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد 2»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت برلين عن حزمة فى وقت سابق من اليوم، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا فى الربيع المقبل، بقيمة مليار يورو.

وبحسب التقارير، أعلن وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس، خلال قمة رامشتاين لوزراء دفاع 50 دولة، عن حزمة المساعدات العسكرية التى ستمنحها بلاده لأوكرانيا، موضحًا أن برلين لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن منح كييف دبابات ليوبارد التى سبق وأن طلبتها.