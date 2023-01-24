الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال فلسطينيين اثنين من محافظة نابلس بعد مداهمة مخيم "بلاطة"، فيما جرى اعتقال ثلاثة من طولكرم بشمال غرب الضفة بعد تفتيش منازلهم.
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شابين، أحدهما أسير محرر، من محافظة رام الله بوسط الضفة، وأربعة أشقاء من أريحا.
واعتقلت قوات الاحتلال مسنا فلسطينيا بعد إجباره على النزول من سيارته، فى بلدة "سعير" شرق محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.
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