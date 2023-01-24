جدة - نرمين السيد - وقال هافيستو - وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء- "إن انضماما مشتركا لبلدى أوروبا الشمالية (فنلندا والسويد) يبقى الخيار الأول، لكن علينا بالطبع تقييم الوضع، دراسة ما إذا كان أمر ما حدث سيمنع على المدى البعيد السويد من المضى قدما، وأن الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ موقف".
ونقلت شبكة التلفزيون العام "يلى" عن بيكا هافيستو، أن "هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع فى المحادثات بين فنلندا والسويد بشأن الانضمام إلى الناتو".
وأضاف هافيستو: أن هناك حاجة إلى وقت مستقطع قبل أن نعود للمحادثات، ونرى ما وصلنا إليه عندما ينقشع الغبار بعد الوضع الحالى، لذا لا ينبغى استخلاص أى استنتاجات بعد، أعتقد أنه سيكون هناك توقف لمدة أسبوعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنلندا: علينا دراسة احتمالية الانضمام إلى الناتو بدون السويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.