فنلندا: علينا دراسة احتمالية الانضمام إلى الناتو بدون السويد

جدة - نرمين السيد - وقال هافيستو - وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء- "إن انضماما مشتركا لبلدى أوروبا الشمالية (فنلندا والسويد) يبقى الخيار الأول، لكن علينا بالطبع تقييم الوضع، دراسة ما إذا كان أمر ما حدث سيمنع على المدى البعيد السويد من المضى قدما، وأن الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ موقف".

ونقلت شبكة التلفزيون العام "يلى" عن بيكا هافيستو، أن "هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع فى المحادثات بين فنلندا والسويد بشأن الانضمام إلى الناتو".

وأضاف هافيستو: أن هناك حاجة إلى وقت مستقطع قبل أن نعود للمحادثات، ونرى ما وصلنا إليه عندما ينقشع الغبار بعد الوضع الحالى، لذا لا ينبغى استخلاص أى استنتاجات بعد، أعتقد أنه سيكون هناك توقف لمدة أسبوعين.