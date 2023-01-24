وزير المالية اليابانى يحذر من تدهور الوضع الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - حذر وزير المالية اليابانى شونيتشى سوزوكى، من أن الوضع المالى لبلاده أصبح غير مستقر بشكل متزايد، فى الوقت الذى تختبر فيه الأسواق ما إذا كان البنك المركزى يمكنه إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، مما يسمح للحكومة بخدمة ديونها.





وأكد سوزوكى فى خطابه البرلمانى، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من الأهمية بمكان تأمين الحيز المالى للدولة المثقلة بالديون. وأشار سوزوكى إلى أن البيئة المحيطة بالاقتصاد اليابانى أصبحت "قاسية بشكل متزايد" بسبب ارتفاع الأسعار والمخاوف من التباطؤ الاقتصادى العالمى الناجم عن تشديد السياسة النقدية. وتعتبر اليابان من أكثر الدول التى تسجل ديونا فى العالم، حيث يبلغ دينها العام 9.2 تريليون دولار، وهو الذى يمثل 266% من ناتجها المحلى الإجمالى.

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