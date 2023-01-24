العالم اليوم - شقرف.. قصة قرية مصرية قضت على البطالة تماما

انتم الان تتابعون خبر شقرف.. قصة قرية مصرية قضت على البطالة تماما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 12:22 مساءً - في قرية شقرف التابعة لمحافظة الغربية المصرية يعمل الرجال والنساء جنبا إلى جنب. تقام المصانع التي تنتج المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة وتصدر لعدد من الدول، حتى قضت القرية على البطالة تماما، وسيطرت على نسبة كبيرة من سوق المصابيح الكهربائية وتطمح لإنتاج الهواتف المحمولة.

حتى الثمانينيات من القرن الماضي كانت شقرف قرية زراعية، إلا أنها بدأت تدخل في مجال الصناعة في التسعينيات بعد ذلك. ومنذ سنوت بدأ شباب القرية ينقلون من الصين تكنولوجيا إنتاج المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة، ثم إنتاجها محليا، الأمر الذي قضى على البطالة تماما ويعتبر حلال لأزمات بعض المستلزمات من الخارج من خلال إنتاجها محليا.

سامح يوسف عتريس، أحد شباب القرية المشارك في مجال صناعة المصابيح من خلال العمل في توريد خامات ومستلزمات المصابيح الكهربائية، أوضح لـ"دوت الخليج" تطور القرية الصناعي: