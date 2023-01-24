«القاهرة الإخبارية» ترصد العلاقات اليونانية الأمريكية قبل زيارة بلينكن

جدة - نرمين السيد - أكد عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليونان، أن العلاقات بين اليونان والولايات المتحدة قوية للغاية، لا سيما بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء اليونانى إلى البيت الأبيض، لافتًا إلى ما شاهده من تصفيق حار لرئيس الوزراء والوفد المرافق له.





وأضاف بركات، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "وزير الخارجية الأمريكى سيصل فى 21 فبراير المقبل إلى اليونان، والزيارة ستشمل اليونان وتركيا وإسرائيل، وسوف تدرس خلالها العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها"، لافتا إلى عضوية الولايات المتحدة واليونان فى حلف الناتو، وأن "هناك تحديات كبيرة تواجه الحلف هذه الفترة، وتعتبر اليونان حليفا قويا للولايات المتحدة فى منطقة شرق المتوسط". وحول ملف الهجرة غير الشرعية، أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نقول إن هناك مساعدات قوية على الأرض لليونان بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية، ولكن الأمر شائك ومعقد للغاية. وأضاف أن زعماء الاتحاد الأوروبى حاولوا حل هذا الموضوع منذ سنوات، ولم يتمكنوا من حله، ولم يوقعوا سوى بروتوكول تعاون مع تركيا، ولكن لم يطبق على الأرض.

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